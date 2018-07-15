БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Моуриньо за Перишич: Не знам защо не дойде в Ман Юнайтед

15 юли 2018 | 15:51 - Обновена
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо призна, че преди година е имал огромното желание да привлече в състава си крилото на Интер Иван Перишич. Португалецът все още недоумява защо хърватинът е отказал да облече фланелката на “червените дяволи". Запитан за представянето на Перишич на Мондиала в Русия, Моуриньо каза следното: “Перишич отиде в Борусия Дортмунд от Хърватия. След това премина във Волфсбург, а след това в Интер. Не знам защо не дойде в Манчестър Юнайтед. Исках го много”.
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През последната седмица отново се заговори за интерес от страна на Манчестър Юнайтед към Перишич. Добрите изяви на футболиста на Интер помогнаха на Хърватия да достигне до мечтан финал на Мондиал 2018 срещу тима на Франция. Големият сблъсък между двата отбора е днес от 18:00ч. в Москва.

Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
2:1почивка
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.36 4 13
1 x 2
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
14
1
9
7
4
6
5
13
21
2
10
10
7
6
17
4
23
2
18
3
11
21
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
1 23
2 2
4 6
5 21
21 3
13 11
6 7
10 18
7 10
14 4
9 17
28'   гол
жълт картон   27'
автогол   18'
1 Голове 1
1 Ъглови удари 1
4 Центрирания 10
1 Засади 0
0 Точни удари 1
14 Тъчове 11
0 Неточни удари 2
5 Удари от вратата 1
40 Притежание на топката % 60
1 Жълти картони 0
0 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 6
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.36 4 13
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
18'
 
 
28'
1:1
 
39'
1:2
Снимка: ©Getty Images

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ИЛИЯ ИВАНОВ
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