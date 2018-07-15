БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Тотнъм готви оферта за една от звездите на Франция

15 юли 2018 | 14:26 - Обновена
Тотнъм ще се опита да привлече един от най-силно представящите се футболисти на Франция на Световното първенство в Русия - Бенжамен Павар. Бранителят на Щутгарт  действа много успешно като десен бек на Мондиала, но в Бундеслигата по-често е използван като централен защитник.

Мениджърът на Тотнъм Маурусио Почетино пък търси заместник на Тоби Алдервейрелд, който ще напусне клуба в следващите седмици. Поливалентността и силното представяне на Павар в Русия е накарало аржентинецът да се  насочи именно към него, твърди "Мирър". Изданието предполага, че сумата, която Тотнъм ще получи за Алдервейрелд, ще бъде достатъчна, за да бъде финансиран и трансферът на 22-годишния Павар.
Миналата седмица се заговори, че интерес към футболиста на Павар има и Байерн (Мюнхен).


Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
2:1почивка
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.44 3.7 9.5
1 x 2
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
14
1
9
7
4
6
5
13
21
2
10
10
7
6
17
4
23
2
18
3
11
21
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
1 23
2 2
4 6
5 21
21 3
13 11
6 7
10 18
7 10
14 4
9 17
28'   гол
жълт картон   27'
автогол   18'
1 Голове 1
1 Ъглови удари 1
4 Центрирания 10
1 Засади 0
0 Точни удари 1
14 Тъчове 11
0 Неточни удари 2
5 Удари от вратата 1
40 Притежание на топката % 60
1 Жълти картони 0
0 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 6
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.44 3.7 9.5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
18'
 
 
28'
1:1
 
39'
1:2
Снимка: ©Getty Images

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 13123

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