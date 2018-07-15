БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хиляди хървати атакуват руската столица за историческия мач

15 юли 2018 | 14:04
Хърватските власти издадоха 4600 паспорта по бързата процедура, за да могат феновете на националния отбор да присъстват на финала на световното първенство в Москва. Един от тях е на майката на нападателя Анте Ребич. Местните медии твърдят, че властите са предприели тези действия именно в помощ на феновете. Те пък тръгнаха с автомобили, десет чартъра и влакове от съседна Словения. Най-големият мач в историята на Хърватия създаде истинска лудост в страната. Поне 50 хиляди души ще бъдат на площад "Йелачич" в центъра на Загреб.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
2:1почивка
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.44 3.7 9.5
1 x 2
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
14
1
9
7
4
6
5
13
21
2
10
10
7
6
17
4
23
2
18
3
11
21
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
1 23
2 2
4 6
5 21
21 3
13 11
6 7
10 18
7 10
14 4
9 17
28'   гол
жълт картон   27'
автогол   18'
1 Голове 1
1 Ъглови удари 1
4 Центрирания 10
1 Засади 0
0 Точни удари 1
14 Тъчове 11
0 Неточни удари 2
5 Удари от вратата 1
40 Притежание на топката % 60
1 Жълти картони 0
0 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 6
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.44 3.7 9.5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
18'
 
 
28'
1:1
 
39'
1:2
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 1958

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Франция Хърватия

Двубоите на деня

На живо Финал: Франция - Хърватия 2:1

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки