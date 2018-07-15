Хиляди хървати атакуват руската столица за историческия мач

Хърватските власти издадоха 4600 паспорта по бързата процедура, за да могат феновете на националния отбор да присъстват на финала на световното първенство в Москва. Един от тях е на майката на нападателя Анте Ребич. Местните медии твърдят, че властите са предприели тези действия именно в помощ на феновете. Те пък тръгнаха с автомобили, десет чартъра и влакове от съседна Словения. Най-големият мач в историята на Хърватия създаде истинска лудост в страната. Поне 50 хиляди души ще бъдат на площад "Йелачич" в центъра на Загреб.