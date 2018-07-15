БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Белгийска верига връща парите на фенове

15 юли 2018 | 13:56 - Обновена
Белгийска верига за електроуреди ще върне парите на клиентите, закупили телевизори преди световното първенство по футбол. През месец май магазините на "Крьофел" стартираха акция с обещанието, че ще върнат парите на клиентите, купили си 55-инчови телевизори, ако Белгия отбележи повече от 15 гола на световното първенство. Вчера в мача за третото място Еден Азар вкара втория гол за победата над Англия с 2:0, което бе 16-о попадение за белгийците на турнира. "Направихме го. Нашите "дяволи" вкараха повече от 15 гола на шампионата в Русия. Затова ще върнем парите на клиентите, които са си купили телевизори в промоционалния период", се казва в съобщение на компанията в "Туитър".
Мондиал 2018
bronze кръг, събота 14 юли
Белгия
2:0краен резулат
Англия
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Алиреза Фагхани
1
4
3
5
2
15
10
19
7
6
14
1
16
5
12
6
17
7
4
20
9
19
Роберто Мартинес
Гарет Саутгейт
3-4-2-1
3-5-2
Титуляри
Тибо Куртоа Тибо Куртоа1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд2 Фил Джоунс16 Фил Джоунс
Венсан Компани Венсан Компани4 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Ян Вертонген Ян Вертонген5 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Тома Моние Тома Моние15 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Юри Тилеманс Юри Тилеманс17 Рубен Лофтъс-Чийк21 Рубен Лофтъс-Чийк
Аксел Витсел Аксел Витсел6 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Насер Шадли Насер Шадли22 Фабиан Делф17 Фабиан Делф
Кевин де Бройне Кевин де Бройне7 Дани Роуз3 Дани Роуз
Еден Азар Еден Азар10 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку9 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Дрис Мертенс Дрис Мертенс14 Деле Али20 Деле Али
Муса Дембеле Муса Дембеле19 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Томас Вермаален Томас Вермаален3 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Аксел Витселжълт картон Аксел Витсел  90'
84' Рубен Лофтъс-Чийк  Рубен Лофтъс-Чийкизлиза
Деле Али  Деле Аливлиза
Еден Азаргол Еден Азар  82'
Юри Тилемансизлиза Юри Тилеманс  78'
Муса Дембелевлиза Муса Дембеле 
76' Хари Магуайър  Хари Магуайържълт картон
Ромелу Лукакуизлиза Ромелу Лукаку  60'
Дрис Мертенсвлиза Дрис Мертенс 
52' Джон Стоунс  Джон Стоунсжълт картон
46' Дани Роуз  Дани Роузизлиза
Джеси Лингард  Джеси Лингардвлиза
Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
Насер Шадлиизлиза Насер Шадли  39'
Томас Вермааленвлиза Томас Вермаален 
Тома Мониегол Тома Моние  4'
2 Голове 0
4 Ъглови удари 5
18 Центрирания 28
1 Засади 0
4 Точни удари 6
8 Тъчове 15
4 Неточни удари 7
9 Удари от вратата 6
42 Притежание на топката % 58
1 Жълти картони 2
3 Блокирани удари 2
3 Смени 3
8 Контра атаки 0
11 Извършени фалове 4
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Тома Моние
4'
 
2:0
Еден Азар
82'
 
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 3382

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Франция Хърватия

Двубоите на деня

На живо Финал: Франция - Хърватия 2:1

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки