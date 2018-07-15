БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Президентът на Хърватия призова руските фенове за подкрепа (видео)

15 юли 2018 | 13:27 - Обновена
Президентът на Хърватия Колинда Грабар-Китарович благодари на всички руснаци и то на руски език, докато хърватската делегация пътуваше със своя самолет към Москва, където днес “шахматистите” ще се изправят във финала на Мондиал 2018 срещу тима на Франция.

“Здравейте, руски фенове! От името на всички хървати благодарим на Русия за сърдечното посрещане. Вие сте чудесни домакини”, започна Колинда Грабар-Китарович.
dd
Тя призова всички руснаци да подкрепят Хърватия във финала:

“Благодарим ти, Русия! Идваме , Хърватия”, добави президентът на хърватите.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
2:1почивка
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.44 3.7 9.5
1 x 2
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
14
1
9
7
4
6
5
13
21
2
10
10
7
6
17
4
23
2
18
3
11
21
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
1 23
2 2
4 6
5 21
21 3
13 11
6 7
10 18
7 10
14 4
9 17
28'   гол
жълт картон   27'
автогол   18'
1 Голове 1
1 Ъглови удари 1
4 Центрирания 10
1 Засади 0
0 Точни удари 1
14 Тъчове 11
0 Неточни удари 2
5 Удари от вратата 1
40 Притежание на топката % 60
1 Жълти картони 0
0 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 6
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.44 3.7 9.5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
18'
 
 
28'
1:1
 
39'
1:2
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 2660

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Стоичков: Хърватия няма какво да губи
Премиерът на Хърватия се присъедини към привържениците в Загреб
Блез Матюиди: Всеки един футболист мечтае за подобни двубои
Хърватия полудя след победата над Англия

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Франция Хърватия

Двубоите на деня

На живо Финал: Франция - Хърватия 2:1

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки