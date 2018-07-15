БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Контра Мондиал": Кой ще седне на световния футболен трон?

15 юли 2018 | 11:41 - Обновена
Белгия достигна до своя най-голям успех във футбола - трето място на световни финали, с което "червените дяволи" подобриха предишното си най-добро постижение от 1986 година. В същото време Англия не успя да стигне до почетната стълбичка и записа второ четвърто място след Италия'90. Днес от 18:00 часа пък започва финалът за световната купа в Москва, който противопоставя Франция и Хърватия.

В предаването "Контра Мондиал" журналистите Таня Касабова, Александър Димитров, Красимир Гълъбов и Радослав Стойков дискутираха представянето на белгийците и "Трите лъва" вчера.

Освен това в студиото стана дума за това кой трябва да вземе "Златната топка" за най-добър футболист на световния шампионат.

Разбира се, централата тема бе предстоящия златен сблъсък между "петлите" и "ватрените", който започва в 18:00 часа днес.
Мондиал 2018
bronze кръг, събота 14 юли
Белгия
2:0краен резулат
Англия
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Алиреза Фагхани
1
4
3
5
2
15
10
19
7
6
14
1
16
5
12
6
17
7
4
20
9
19
Роберто Мартинес
Гарет Саутгейт
3-4-2-1
3-5-2
Титуляри
Тибо Куртоа Тибо Куртоа1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд2 Фил Джоунс16 Фил Джоунс
Венсан Компани Венсан Компани4 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Ян Вертонген Ян Вертонген5 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Тома Моние Тома Моние15 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Юри Тилеманс Юри Тилеманс17 Рубен Лофтъс-Чийк21 Рубен Лофтъс-Чийк
Аксел Витсел Аксел Витсел6 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Насер Шадли Насер Шадли22 Фабиан Делф17 Фабиан Делф
Кевин де Бройне Кевин де Бройне7 Дани Роуз3 Дани Роуз
Еден Азар Еден Азар10 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку9 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Дрис Мертенс Дрис Мертенс14 Деле Али20 Деле Али
Муса Дембеле Муса Дембеле19 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Томас Вермаален Томас Вермаален3 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Аксел Витселжълт картон Аксел Витсел  90'
84' Рубен Лофтъс-Чийк  Рубен Лофтъс-Чийкизлиза
Деле Али  Деле Аливлиза
Еден Азаргол Еден Азар  82'
Юри Тилемансизлиза Юри Тилеманс  78'
Муса Дембелевлиза Муса Дембеле 
76' Хари Магуайър  Хари Магуайържълт картон
Ромелу Лукакуизлиза Ромелу Лукаку  60'
Дрис Мертенсвлиза Дрис Мертенс 
52' Джон Стоунс  Джон Стоунсжълт картон
46' Дани Роуз  Дани Роузизлиза
Джеси Лингард  Джеси Лингардвлиза
Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
Насер Шадлиизлиза Насер Шадли  39'
Томас Вермааленвлиза Томас Вермаален 
Тома Мониегол Тома Моние  4'
2 Голове 0
4 Ъглови удари 5
18 Центрирания 28
1 Засади 0
4 Точни удари 6
8 Тъчове 15
4 Неточни удари 7
9 Удари от вратата 6
42 Притежание на топката % 58
1 Жълти картони 2
3 Блокирани удари 2
3 Смени 3
8 Контра атаки 0
11 Извършени фалове 4
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Тома Моние
4'
 
2:0
Еден Азар
82'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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