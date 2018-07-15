БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Франция и Хърватия посягат към световната футболна корона

15 юли 2018 | 04:05 - Обновена
Франция и Хърватия посягат към световната футболна корона
Франция и Хърватия ще определят новия футболен властелин на планетата във финала на Мондиал 2018 в Русия.
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Двубоят на "Лужники" стартира в 18 часа българско време и ще прикове милиони зрители по света пред екраните.
ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!  
Франция за трети път в историята си излиза във финал на световно първенство. "Петлите" спечелиха Мондиал 1998 у дома, а осем години по-късно в Берлин загубиха от Италия. Хърватия направи впечатляващо световно във Франция преди 20 години, когато отстъпи пред бъдещия шампион в полуфинал и сегашното поколение има шанс да вземе реванш.

"Ватрените" са също така първият балкански тим, който стига толкова далеч в преследването на световната титла, което е изключително постижение за една 4-милионна държава.В лагера на Франция са наясно, че емоциите ще са у хърватите и затова ще заложат на по-хладнокръвна игра, като ще дебнат за всяка минимална грешка на съперника. Селекционерът Дидие Дешан няма да променя нищо в стартовия състав спрямо полуфинала с Белгия, спечелен с 1:0.

Хърватия - <a href=Англия" />@@@


Колегата му Златко Далич също не предвижда промени. В последните дни хърватите не тренираха интензивно, а заложиха на почивката, за да преодолеят умората от трите поредни мача с продължения, които изиграха в Русия. Да се разчита на умората на хърватите обаче не е добра идея, което си пролича и в мача с Англия от полуфиналите.

Любопитен факт около двубоя е, че Хърватия все още няма победа над Франция. Двата тима са изиграли пет мача помежду си, като "петлите" имат 3 победи, а два пъти двата тима са стигали до равенство. Днешният двубой не предвижда равенството като опция, така че ни очаква един непририм сблъсък на терена на "Лужники".

Вероятни състави:

Франция: Лорис, Павар, Варан, Юмтити, Ернандес, Канте, Погба, Мбапе, Гризман, Матюиди, Жиру.

Хърватия: Субашич, Стринич, Вида, Ловрен, Вршалко, Ракитич, Модрич, Брозович, Ребич, Манджукич, Перишич.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.9 3.3 5
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.9 3.3 5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Хърватия

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