Франция и Хърватия посягат към световната футболна корона

Хърватия ще определят новия футболен властелин на планетата във финала на Мондиал 2018 в Русия Двубоят на "Лужники" стартира в 18 часа българско време и ще прикове милиони зрители по света пред екраните.Франция за трети път в историята си излиза във финал на световно първенство. "Петлите" спечелиха Мондиал 1998 у дома, а осем години по-късно в Берлин загубиха от Италия. Хърватия направи впечатляващо световно във Франция преди 20 години, когато отстъпи пред бъдещия шампион в полуфинал и сегашното поколение има шанс да вземе реванш."Ватрените" са също така първият балкански тим, който стига толкова далеч в преследването на световната титла, което е изключително постижение за една 4-милионна държава.В лагера на Франция са наясно, че емоциите ще са у хърватите и затова ще заложат на по-хладнокръвна игра, като ще дебнат за всяка минимална грешка на съперника. Селекционерът Дидие Дешан няма да променя нищо в стартовия състав спрямо полуфинала с Белгия , спечелен с 1:0.

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Колегата му Златко Далич също не предвижда промени. В последните дни хърватите не тренираха интензивно, а заложиха на почивката, за да преодолеят умората от трите поредни мача с продължения, които изиграха в Русия. Да се разчита на умората на хърватите обаче не е добра идея, което си пролича и в мача с Англия от полуфиналите.Любопитен факт около двубоя е, че Хърватия все още няма победа над Франция. Двата тима са изиграли пет мача помежду си, като "петлите" имат 3 победи, а два пъти двата тима са стигали до равенство. Днешният двубой не предвижда равенството като опция, така че ни очаква един непририм сблъсък на терена на "Лужники".