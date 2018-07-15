Кафу очаква бум на футбола в Русия

Легендарният бивш защитник на Бразилия Кафу очаква взрив на интереса към футбола в Русия след световното по футбол, което приключва днес с финала между Хърватия и Франция."Футболът в Русия значително се е променил. Никой не е очаквал такова световно първенство, както и да си представи победа над отбор като Испания. Убеден съм в появата на много нови и качествени играчи, вдъхновени от успеха на "сборная". Със сигурност ще има голям наплив на деца в школите.Значението на едно световно първенство може да се оцени едва след време. Например Мондиал 1994 в САЩ даде огромен тласък в развитието на футбола в страната. В момента в САЩ имат едно прекрасно първенство и хубави бази за всяко равнище на подготовка", каза Кафу пред "Известия".