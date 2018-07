Линекер призова Саутгейт да бъде уволнен

"Саутгейт - вън!, написа в туитър-профила си Линекер, веднага след като завърши срещата за бронзовите медали. Белгийците спечелиха с 2:0 и оставиха поданиците на Кралица Елизабет II отново без медал.

Малко по-късно Линекер остави ново съобщение в интернет-пространството, в което похвали отбора. Доста хора при това положение започнаха да тълкуват дали Линекер не иронизира други, които пък постоянно са недоволни.

"Англия се представи добре. Това беше едно вълнуващо пътуване. Нашият национален отбор го очаква горещо бъдеще", беше вторият пост на Линекер.

Well played England. It’s been an exhilarating ride. The future is wonderfully bright.