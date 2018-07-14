Фабиан Делф: До края на живота си ще съжаляваме за загубата от Хърватия

Полузащитникът на Англия Фабиан Делф заяви, че той и неговите съотборници ще съжаляват до края на дните си заради загубата от Хърватия на полуфиналите на Мондиал 2018. Англия завърши на четвърто място след загуба с 0:2 в мача за третото място от Белгия.

"Прибираме се вкъщи с гордо вдигнати глави, но и с горчивина заради пропуснатия шанс да играем финал. Мисля, че до края на живота си ще съжаляваме за загубата от Хърватия на полуфиналите", коментира халфът на Манчестър Сити.