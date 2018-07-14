ФИФА пак глоби Англия заради чорапи

ФИФА наложи глоба на Английската футболна асоциация от 70 000 швейцарски франка за втори път в рамките на световното първенство. Санкцията е заради двама играчи от английския отбор, които носели брандирани чорапи на компания, която не е от официалните спонсори на ФИФА.Подобна санкция англичаните отнесоха след четвъртфинала срещу Швеция, а глобата се повтори за същото провинение и в полуфинала срещу Хърватия