Привържениците посочиха своя №1 в малкия финал

Привържениците посочиха Еден Азар за играч на мача за трето място на Мондиала в Русия . На сайта на ФИФА футболистът на Белгия събра най-много гласове, след като вкара единия гол за успеха с 2:0 над Англия в Санкт Петербург.

Нападателят на Челси оставя зад гърба си много силен шампионат, което може да му донесе трансфер в Реал Мадрид. Той си тръгва от световните финали с три попадения в шест мача.

Наградата е трета за него на първенството, след като беше избиран за №1 в мачовете с Тунис и Япония.

“Червените дяволи” заслужиха бронза с много по-добра игра срещу англичаните, като така постигнаха втори успех над тях в рамките на турнира.