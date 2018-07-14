Хърватия тренира без Перишич преди финала

Отборът на Хърватия проведе официалната си тренировка на стадион "Лужники" преди утрешния финал на Световното първенство срещу Франция. В заниманието се включиха всички футболисти с изключение на нападателя Иван Перишич, който вкара гол и направи асистенция на полуфинала срещу Англия, след което бе избран и за "Играч на мача". Играчът на Интер контузи коляното си и след срещата бе откаран в болница в Москва, но все пак се очаква да е на линия за финала.