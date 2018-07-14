Бербатов: Младите у нас да се амбицират от успеха на Хърватия (видео)

Най-именитият български футболист през последните години Димитър Бербатов призова подрастващите у нас да вземат пример от хърватските футболисти. В неделя “ватрените” ще играят на финал на Мондиала.През 2002 г. България надви Хърватия с 2:0 в световна квалификация, но сега вече всичко е различно. Тогава точно Бербо реализира единия от головете.

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“Както се казва, хърватите са ми били абонати, но се вижда, че с времето те вървят напред - коментира Бербатов. - Хората там са развили футбола. Имат страхотни играчи, а и явно знаят как да изградят силен отбор. Тази разлика между нас и тях трябва само да ни амбицира. Гледайки успехите, които постигат съседните страни, нашите момчета трябва да си кажат “Ето, искам и аз да съм като тях. Но за да го постигна, съм длъжен да работя здраво.” Няма място за самосъжаление. Амбицираш се и искаш да стигнеш там, където са те. Все някога ще дойде и времето на българския футбол. Надявам се да постигнем отново постижението от 1994 г. и дори като хърватите да го задминем.”

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37-годишният свободен агент говори за времето си в Монако, откъдето излезе Килиан Мбапе . “Тогава аз даже не знаех, че той е там, защото той е бил младо момче. Но пък играех с Даниел Субашич и заради това от лични симпатии малко наклонявам везните към Хърватия. Иначе Мбапе прави феноменално световно първенство, но може би му е малко рано за “Златната топка”, но пък нищо чудно скоро да я вземе заради начина, по който върви напред”, завърши Бербатов.