БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Бербатов: Младите у нас да се амбицират от успеха на Хърватия (видео)

14 юли 2018 | 18:29 - Обновена
Най-именитият български футболист през последните години Димитър Бербатов призова подрастващите у нас да вземат пример от хърватските футболисти. В неделя “ватрените” ще играят на финал на Мондиала.

През 2002 г. България надви Хърватия с 2:0 в световна квалификация, но сега вече всичко е различно. Тогава точно Бербо реализира единия от головете.

Димитър Бербатов се срещна с малките си фенове@@@


“Както се казва, хърватите са ми били абонати, но се вижда, че с времето те вървят напред - коментира Бербатов. - Хората там са развили футбола. Имат страхотни играчи, а и явно знаят как да изградят силен отбор. Тази разлика между нас и тях трябва само да ни амбицира. Гледайки успехите, които постигат съседните страни, нашите момчета трябва да си кажат “Ето, искам и аз да съм като тях. Но за да го постигна, съм длъжен да работя здраво.” Няма място за самосъжаление. Амбицираш се и искаш да стигнеш там, където са те. Все някога ще дойде и времето на българския футбол. Надявам се да постигнем отново постижението от 1994 г. и дори като хърватите да го задминем.”

Димитър Бербатов се срещна с малките си фенове@@@


Митко призна, че на Мондиала е бил за Англия. “Те обаче вече отпаднаха, а за финала нямам предпочитания. Дано да стане хубав мач. Стискам палци и на двата отбора”, добави Бербатов

37-годишният свободен агент говори за времето си в Монако, откъдето излезе Килиан Мбапе. “Тогава аз даже не знаех, че той е там, защото той е бил младо момче. Но пък играех с Даниел Субашич и заради това от лични симпатии малко наклонявам везните към Хърватия. Иначе Мбапе прави феноменално световно първенство, но може би му е малко рано за “Златната топка”, но пък нищо чудно скоро да я вземе заради начина, по който върви напред”, завърши Бербатов.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.9 3.3 5
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.9 3.3 5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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Източник Sportal.bg
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а треньорите
(Гост) 1
отговор
14 юли 2018 | 19:28

а големите специалисти амбицирани ли са. няма да стане и другите кфалификации. и по другите. повечето са шубелии с дипломи. Рейтинг: 5 0

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