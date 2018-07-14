Дидие Дешан: Три ключови думи за успеха - спокойствие, увереност и концентрация

Относно съперника, селекционерът на "петлите" каза: "Хърватия разполага с много опитни играчи на клубно ниво. Модрич е много бърз играч с отлични технически умения, който разбира футбола. Той оказва огромно влияние върху играта на Хърватия. Той е навсякъде - и в средата на терена, и в атака. Моят отбор е млад, но имаме и девет души, които играха и на финала на Евро 2016 и те помагат на останалите."

Селекционерът на Франция Дидие Дешан разкри какви са трите думи, които са ключът към успеха в утрешния финал на световното първенство."Спокойствие, увереност и концентрация в равни дози са ни нужни за успех в утрешния мач. Огромна привилегия е да се играе в такъв мач. Няма нищо по-хубаво от това да си част от финал на световно първенство", заяви Дешан на пресконференцията преди финала срещу Хърватия "Няма еуфория. Удовлетворени сме, че стигнахме до финала, но отлично разбираме, че този мач е най-важният. И само победа в него ще ни покаже дали сме се справили добре", коментира още Дешан.Той не дели своите избраници на французи и африкански и заяви, че всички в отбора се гордеят да играят с националната фланелка. "В нашия отбор има африкански футболисти, но това обогатява нашия футбол. Всички сме французи и се гордеем с нашата страна. Въпросът за произхода на футболистите, къде са прекарали детството си, къде са семействата им и близките не стои пред нас", каза Дешан.