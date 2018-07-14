Капитанът на Франция: Дешан извърши чудо

Дидие Дешан сътвори чудо с отбора на Франция в хода на световното първенство, заяви вратарят на французите Юго Лорис на пресконференцията преди финала на Мондиала срещу Хърватия . "Дешан няма грешен ход и извърши чудо, тъй като успява да намери най-правилните решения. Талантът на играчите, усилията и концентрацията - цялата стратегия е дело на треньорския щаб. Надявам се утре да покажем най-доброто от себе си", коментира Лорис. Вратарят добави, че всички в лагера на Франция се настройват за най-важния мач в живота си.

"Всички сме спокойни, няма напрежение. Утре ни чака особен мач, най-важният в живота ни. Трябва да сме пределно концентрирани", каза Лорис.

Той познава добре съперника и се надява Франция да успее да спечели още в редовното време, тъй като хърватите показаха, че са господари на продълженията и дузпите дотук на шампионата. "Хърватите са добре сложени физически и притежават воля за победа. Те имат изключително поколение, ще подходим с голямо уважение към тях. Нашата задача е да спечелим в редовното време. Готови сме физически и психически", продължи стражът.