Путин ще награди световния шампион

Руският президент Владимир Путин ще участва в церемонията по награждаване на отбора-победител на Световното първенство, съобщава от Кремъл. "На 15-и юли Владимир Путин ще посети церемонията по закриването на световното първенство по футбол и ще изгледа мача между отборите на Франция и Хърватия, който ще бъде проведен на стадион "Лужники". Държавният глава също така ще вземе участие в награждаването на победителя в шампионата", гласи съобщението. На церемонията ще присъстват десетима държавни глави, в това число французинът Еманюел Макрон и хърватката Колинда Грабар-Китарович.