В Хърватия цари еуфория преди финала

Привърженици на отбора на Хърватия показват подкрепата си за своя отбор на световното първенство по футбол в Москва, облечени в имитации на екипите на отбора, които се произвеждат в Сърбия , предаде Танюг.

Финалът на Мондиала между Франция и Хърватия ще се играе в неделя в 18,00 часа на стадион "Лужники" в Москва.

Читатели на вестник "Блиц" от Хърватия са изпратили на редакцията фотография на опакован екип на хърватския отбор, на който ясно се вижда надписът "Made in Serbia".Очевидно някой в Сърбия навреме е реагирал, показал е бизнес нюх и печели от успеха на съседите, коментира Танюг.В Хърватия цари футболна еуфория след историческото класиране на финалите на световното първенство. Отборът на Хърватия играе в екипи Nike и на финала ще бъде с традиционния си шахматен червено-бял екип, вместо със "щастливия черен", с който спечелиха на осминафинала, четвъртфинала и полуфинала.