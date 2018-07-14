Успехите на Хърватия предизвикват смесени чувства на Балканите

Изненадващият успех на Хърватия , чийто национален отбор ще участва утре във финалния мач на Мондиал 2018 в Москва, предизвиква смесени чувства и силни емоции в белязания от войни район, където футболът е силно политизиран, съобщава "Асошиейтед прес".

От Черна гора и Сърбия на изток до Словения на запад, хърватските съседки са разделени в това дали да подкрепят Хърватия или Франция на финалния мач в неделя. Макар много от тези народи да са горди от това, че балканска страна успя да се класира на финала, огромното постижение на Хърватия предизвиква също завист и националистически изблици, напомнящи за периода на войните през 90-те години на миналия век. "Световното първенство обикновено е радостно събитие, но ние на Балканите някак успяваме да превърнем дори ритането на топка в сблъсък," казва Дража Петрович, редактор на либералния сръбски в. "Данас".

"Не е минало кой знае колко време от войните и хората не приемат нещата чисто и просто като спорт", добавя той. В потвърждение на поствоенното напрежение, сръбският президент Александър Вучич публично заяви, че ще подкрепи "Не е минало кой знае колко време от войните и хората не приемат нещата чисто и просто като спорт", добавя той. В потвърждение на поствоенното напрежение, сръбският президент Александър Вучич публично заяви, че ще подкрепи Русия срещу Хърватия на четвъртфиналите, а външният министър на Сърбия открито подкрепи Англия на полуфинала. Дори най-обожаваният спортист на Сърбия - тенисистът Новак Джокович, си навлече критики от страна на депутат националист, след като открито се обяви в подкрепа на Хърватия. Въпросът предизвика разпалена дискусия "за" и "против" в социалните и конвенционалните медии.

В Словения, която принципно е съюзник на Хърватия, но има тлеещ граничен спор с нея през последните години, стотици фенове се очаква да отидат в Хърватия, за да се присъединят към хърватите, които ще гледат мача на екрани на открито в неделя. Словенски запалянко приветства победата на Хърватия в мача с Англия, като се пошегува: "Искаха Брекзит, получиха го!". В Черна гора разделението около лоялността на страната към православна и славянска Сърбия се отрази и в подкрепата за хърватския отбор. "Няма начин да подкрепя Хърватия, защото те са ни врагове", заяви Милан Булатович от Подгорица. Пенсионерът Игор Николич, също от черногорската столица, споделя обаче пред АП, че е ликувал, когато Хърватия победи Англия и се класира за финал. "Почувствах се, сякаш се е сбъднала някогашната ми мечта Югославия да бъде на върха", казва той.