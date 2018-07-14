Бащата на Хамес потвърди за желанието му

Проблемът пред колумбийския халф е, че Байерн е в силната позиция. Германците го взеха за два сезона под наем, като имат опция да го откупят срещу 42 млн. евро. В случая Реал не може да се намеси и да спре баварците, ако те изберат да активират клаузата в контракта.

Играещият в Байерн (Мюнхен) Хамес Родригес предпочита да се пробва отново в Реал Мадрид, потвърди доведеният му баща Хуан Карлос Рестрепо. През последните дни имаше информации, че колумбиецът е бил увещаван за това от новия треньор на “белите” Юлен Лопетеги , но нямаше потвърждение.“Да, истина е! Преди 15 дни Хамес имаше разговор с Лопетеги. След като Зинедин Зидан и Кристиано Роналдо вече ги няма в Реал, там е налице преход. Реал е в сърцето на Хамес и той би се почувствал поласкан, ако в Мадрид отново го включат в сметките си”, заяви Рестрепо пред Cadena Ser.