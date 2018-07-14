БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хърватски национал готов да остане в Интер при по-добри условия

14 юли 2018 | 15:07 - Обновена
Хърватският полузащитник Марсело Брозович се подготвя сериозно за предстоящия финал на Световното първенство срещу тима на Франция. Полузащитникът впечатли всички с изявите си на Мондиала с фланелката на “шахматистите”, а в Италия вече се заговори, че Интер ще предложи нов договор на своя футболист. Преди седем месеца Брозович бе бурно освиркан от феновете на “нерадзурите”, но впоследствие изигра важна роля отборът на Лучано Спалети да участва в Шампионска лига от следващия сезон.
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“Марсело е щастлив в Интер и е готов да продължи договора си с клуба при по-добри условия”, започна агентът на хърватина Мирослав Биканич.

“Възможно е и друг клуб да поиска да го притежава. В договора му има освобождаващата клауза от 50 млн. евро. Брозович е щастлив в Интер и след Мондиала ще се отдаде на почивка. Ако някой го иска, трябва да ми се обади”, завърши футболният импресарио.

Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.9 3.3 5
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.9 3.3 5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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ИЛИЯ ИВАНОВ
Репортер		 Прочетена 4891

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