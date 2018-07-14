БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Модрич: "Златната топка" не ме интересува, важна е единствено титлата

14 юли 2018 | 14:31 - Обновена
Лука Модрич е сред основните фаворити за приза "Златната топка" през тази година, но това най-вероятно минава задължително през спечелване на световната купа в Русия утре. Халфът на хърватите обаче заяви, че индивидуалните награди първо не го интересуват толкова много и второ - той не може да контролира вота.
На въпрос дали е готов да вдигне купата и да прекъсне 11-годишната доминация на Кристиано Роналдо и Лионел Меси в анкетата за "Златната топка", Модрич отговори: "Интересува ме само националният отбор. Разбира се, че ми е приятно хората да говорят подобни неща, но аз не мисля много за това. От мен зависи само да вдигна световната купа, а останалото е извън моя контрол. Индивидуалните награди не бива да бъдат самоцел за нито един футболист". Модрич и неговите съотборници от Хърватия ще играят утре срещу Франция от 18 часа в Москва.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.9 3.3 5
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.9 3.3 5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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