Хърватия надделя над Англия с опит и желание, смята Камата

"На моменти се видя, че хърватите изнемогваха. Англичаните започнаха много силно, разиграваха топката и имаха положения. Ако бяха вкарали за 2:0, двубоят щеше да свърши. След това обаче видях една съвсем друга мотивация у хърватския тим. Те започнаха повече да задържат топката и провокираха съперника да бяга повече. В този сблъсък надделя желанието и опита. Когато имаш една възможност, да я отиграеш по най-добрия начин.”

Христо Стоичков смята, че Хърватия напълно заслужено е стигнал до мача за златните медали в Русия . “Шахматистите” ще спорят с Франция , след като преди това надделяха с 2:1 над Англия . Пред БНТ българската легенда анализира полуфинала, който беше решен след продължения.