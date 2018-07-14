Хърватите: Искаме целият свят да вика за нас на финала

Мачът за титлата е в неделя от 18:00 часа.

Финалът на Мондиала чука на вратата, а хърватите са амбицирани за успех. В тази връзка те ще разчитат и на подкрепа на запалянковците - но не само на тези от своята страна, а и на неутралните.“Иска ни се целият свят да вика за нас, пък нека по-добрият да победи”, заяви селекционерът Златко Далич.“Не обръщам особено внимание на статистиката. Тя съществува, за да бъде променяна. Стигнахме до финала, а сега нека да му се насладим и в същото време да постигнем максимален резултат. Ако обаче загубим, то да го сторим с достойнство”, добави специалистът.