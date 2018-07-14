Жиру: Надявам се отбележа във финала

Нападателят на френския национален отбор Оливие Жиру е доволен от представянето си на Мондиал 2018, макар че в момента не е отбелязал нито един гол. "Срещу Белгия, нямах достатъчно ефективност, късмет и още нещо, за да отбележа. Надявам се да успея във финала. Мисля, че досега се представям добре, дадох три асистенции, участвам в отборна игра, приносът на всеки играч е много важен за цялостния успех. Чувствам, че давам всичко на отбора и ако успея да вкарам един гол, нека се случи в неделя. Но ако станем световни шампиони, въпреки че няма да съм се разписал, няма да имам нищо против.

След победата над Германия в полуфиналите в Евро 2016, ние паднахме малко в еуфория, а сега срещу Белгия не е така. Знаем, че трябва да спечелим още един мач. Ние сме съсредоточени в работата си. Изминахме дълъг път и сега не искаме да пропуснем тази възможност. Не можете да спечелите световното първенство само за сметка на таланта. Необходима е ефективност. Психологическата устойчивост е 70% от работата. Ако сте готови да работите за съотборниците, за всеки друг, с пълна ангажираност и участие, тогава можете да направите всичко", заяви Оливие Жиру.