БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Жиру: Надявам се отбележа във финала

14 юли 2018 | 13:03
Нападателят на френския национален отбор Оливие Жиру е доволен от представянето си на Мондиал 2018, макар че в момента не е отбелязал нито един гол. "Срещу Белгия, нямах достатъчно ефективност, късмет и още нещо, за да отбележа. Надявам се да успея във финала. Мисля, че досега се представям добре, дадох три асистенции, участвам в отборна игра, приносът на всеки играч е много важен за цялостния успех. Чувствам, че давам всичко на отбора и ако успея да вкарам един гол, нека се случи в неделя. Но ако станем световни шампиони, въпреки че няма да съм се разписал, няма да имам нищо против.
След победата над Германия в полуфиналите в Евро 2016, ние паднахме малко в еуфория, а сега срещу Белгия не е така. Знаем, че трябва да спечелим още един мач. Ние сме съсредоточени в работата си. Изминахме дълъг път и сега не искаме да пропуснем тази възможност. Не можете да спечелите световното първенство само за сметка на таланта. Необходима е ефективност. Психологическата устойчивост е 70% от работата. Ако сте готови да работите за съотборниците, за всеки друг, с пълна ангажираност и участие, тогава можете да направите всичко", заяви Оливие Жиру.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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(Гост) 1
отговор
14 юли 2018 | 13:35

Грешка още в заглавието, алоо на хората им писна от правописните ви грешки, изпуснати букви и думи и прочие, вземете се в ръце, че се излагате Рейтинг: 0 0

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играч на мача
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