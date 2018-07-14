Далич: От първия ден исках солидарност и единство

Селекционерът на Хърватия Златко Далич разказа за многото проблеми, с които е трябвало да се справи, за да сплоти футболистите си. "Винаги съм бил оптимист. Търся позитиви във всичко. Имахме много проблеми, ако бях създал повече, нямаше да бъдем на финала. Културата на нашия национален отбор беше в скандалите, а играчите бойкотираха. Сега сме на финал, а хората са на улицата и празнуват. Ако съм допринесъл за малка част от това, тогава съм много щастлив", заяви Златко Далич.

Селекционерът изигра решаваща роля за връщането на спокойствието на отбора. Той се справи срещу поредното предизвикателство в Русия, когато Никола Калинич отказа да влезе на терена като резерва в първия мач срещу Нигерия, заявявайки, че има контузия в гърба. Далич се намеси решително и изпрати нападателя на Милан вкъщи след само пет дни на турнира, оставяйки Хърватия само с 22 играчи, но подновен авторитет. "Много е тъжно, че това се случи, но няма да се занимавам с тези неща. От първия ден исках солидарността и единството, защото отборите, които нямаха това вече напуснаха състезанието и са на плажа", лаконичен е Далич.

"По време на моята кариера и в живота си, аз винаги съм минавал по-трудния път и трябваше да се боря за всичко. Затова започнах в дъното на стълбата. Когато ме потърсиха от Азия, аз не се поколебах, защото знаех, че един ден ще работя с големи играчи. Бях треньор на Ал Аин, който е Реал Мадрид от Азия. Стигнахме до финала на азиатски Шампионската лига, а това не трябва да се подценява при тази голяма конкуренция", казя още той. Далич се завръща в Хърватия, за да поеме националния отбор през октомври миналата година, след като Анте Чачич бе уволнен. "Нищо не ми беше дадено на тепсия, за разлика от някои треньори в Европа, които получават сериозна работа на гърба на имената си като играчи. Свикнал съм да казвам, дайте ми Реал Мадрид или Барселона и ще спечеля титли, но сега съм на финала на Световното първенство", добавя още Далич.