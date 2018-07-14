Гризман: Няма значение дали ще вкарам, важното е да вдигнем купата

Нападателят на френския национален отбор Антоан Гризман заяви, че за него е важна победата над Хърватия, а не това дали ще вкара гол в мача. "Мечтаех да играя във финал на Световното първенство още от детството ми. Ако попитате млади играчи, те също ще ви кажат, че мечтаят да играят в такъв мач. Аз наистина искам да играя. Няма значение дали ще вкарам - просто искам да вдигна световната купа над главата ми. Очакват се много неща от нас и ние вярваме в себе си. Имаме потенциала да постигнем нещо значително. Можем да разчитаме на всички играчи. Надявам се, че ще станем шампиони", заяви Антоан Гризман.