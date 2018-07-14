БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Барселона се насочва към мотора на Франция

14 юли 2018 | 11:13 - Обновена
Моторът в халфовата линия на финалиста на Световното първенство Франция Нголо Канте е обект на много сериозен интерес от страна на Барселона, съобщава “Скай Италия”. Каталунският тим е готов да предложи оферта от пари плюс играч, за да вземе неуморимия полузащитник. Най-вероятно играчът, който ще бъде използван като разменна монета ще бъде Андре Гомеш, който рядко получаваше шанс за изява от наставника Ернесто Валверде. Канте премина при “сините” от Лондон през лятото на 2016-а за 32 милиона паунда от Лестър, след като спечели титлата с “лисиците”, а дублира постижението си 12 месеца по-късно и е Челси. В Челси вече освободиха наставника Антонио Конте, но се очаква до часове той да бъде заменен от Маурицио Сари.
М
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Георги Коев
Редактор отдел "Спорт" и "Футбол"		 Прочетена 12101

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