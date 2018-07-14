Мбапе: Вече не мога да бъда обикновен човек

Нападателят на Пари Сен Жермен и националния отбор на Франция Килиан Мбапе говори за цената на славата, която го преследва и предстоящата възможност да стане световен шампион. "Вече не мога да бъда обикновен човек. Например да седнете у дома и да скучаете или да излезте на разходка, за да ядете сладолед. С това всичко свърши: дори нямам време за подобни неща, защото докато си взимам сладоледа около мен ще има вече 500 души. Повечето хора са имали тази слава в зряла възраст, а при мен започна още в гимназията. Няма да кажа, че е лесно да се преживява всеки ден, но това е животът, който исках", заяви Килиан Мбапе пред Le Monde.

"Футболът е нещо, без което не мога да живея. Това е повече от пристрастяване. Винаги съм знаел, че футболът е това, което трябва да правя. Аз все още мечтая за всякакви титли! Световната купа е една от тях, защото това е най-големият футболен турнир. Мисля, че тази купа е красива. Това е злато, а златото е превъзходство", допълни Мбапе.