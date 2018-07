Белгия и Англия са разочаровани, но има за какво да играят

Днес от 17:00 часа Белгия и Англия ще премерят сили за втори път на Мондиал 2018. Двата тима се срещнаха в последния кръг от груповата фаза, когато "червените дяволи" се наложиха с 1:0, а сега ще спроят за третото място. Разочарованието сред възпитаниците на Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт със сигурност е огромно, но това не означава, че ще гледаме мач без значение. Белгийците имат шанс да запишат рекордно класиране в историята си, надминавайки 4-ото място от 1986 година. Англия пък ще се стреми да затвърди положителните впечатления и да регистрира най-доброто си представяне от 1966 година, когато триумфира с единствената си титла.

Съвсем не е за пренебрегване фактът, че само победителят от двубоя в Санкт Петербург ще получи бронзови медали, а и премиите за 3-о и 4-о място са различни. Все още има и интрига в битката за голмайсторския приз, като Хари Кейн води с 6 гола, но Ромелу Лукаку е с 4 и ще се опита поне да настигне капитана на "трите лъва".

Did you know? @BelRedDevils have won only two of their 22 matches against @England - but they tasted victory against #ENG in the #WorldCup last month!



More stats and facts ahead of #BELENG https://t.co/msKBLUojyD pic.twitter.com/lGAMM0CFfj