БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Белгия ще подарява бронза на своя старши треньор

13 юли 2018 | 21:13 - Обновена
Полузащитникът на Белгия Аксел Вицел разказа на днешната пресконференция какво е помогнало на него и на съотборниците му в националния отбор на Белгия да се справят с разочарованието след загубата от Франция. И Червените дяволи вече са готови за мача за 3-ото място на световното първенство, където утре ще спорят с Англия. След полуфинала с Франция не ни беше никак лесно, но с нас бяха семействата ни във всичките тези дни и това много ни помогна, казва Вицел. Той допълни, че за него стадионът в Санкт Петербург е най-красивият на цялото Световно.

"И го казвам не защото съм носил фланелката на Зенит, а просто така мисля, обяснява халфът, който от януари 2017 година премина в китайския Тянцзин Цюанцзян. На световното първенство това лято Белгия имаше мачове на стадион Фищ в Сочи, на Откритие Арена в Москва, в Калининград, в Ростов наДон, в Казан и в Санкт Петербург. Също така надеждите на Вицел и на целия отбор са да спечелят бронзовите медали и заради треньора си Роберто Мартинес, който празнува днес своя 45-и рожден ден. На заниманието днес отборът му направи празничен коридор.

"Когато някой от нашия отбор - без значение дали е играч, треньор или член на щаба, има рожден ден, ние му правим такъв коридор. Разбира се, това беше направено и за нашия треньор. Но истинският подарък се надяваме да бъде утре, когато спечелим третото място, завърши къдрокосият халф.
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
1:0краен резулат
Белгия
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Андрес Куня
1
4
5
12
21
15
6
13
2
7
10
1
4
5
2
10
7
6
14
9
11
21
Дидие Дешан
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-2-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Венсан Компани4 Венсан Компани
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Насер Шадли22 Насер Шадли
Пол Погба Пол Погба6 Муса Дембеле19 Муса Дембеле
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Маруан Фелайни8 Маруан Фелайни
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Еден Азар10 Еден Азар
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Резерви
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Дрис Мертенс14 Дрис Мертенс
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15 Мичи Батшуай21 Мичи Батшуай
Яник Ферейра-Караско11 Яник Ферейра-Караско
Килиан Мбапежълт картон Килиан Мбапе  90' Насер Шадли  Насер Шадлиизлиза
Мичи Батшуай  Мичи Батшуайвлиза
Ян Вертонген  Ян Вертонгенжълт картон
Н'Голо Кантежълт картон Н'Голо Канте  87'
Блес Матюидиизлиза Блес Матюиди  86'
Корентен Толисовлиза Корентен Толисо 
Оливие Жируизлиза Оливие Жиру  85'
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
80' Маруан Фелайни  Маруан Фелайниизлиза
Яник Ферейра-Караско  Яник Ферейра-Карасковлиза
71' Тоби Алдервейрелд  Тоби Алдервейрелджълт картон
63' Еден Азар  Еден Азаржълт картон
60' Муса Дембеле  Муса Дембелеизлиза
Дрис Мертенс  Дрис Мертенсвлиза
Самюел Юмтитигол Самюел Юмтити  51'
1 Голове 0
4 Ъглови удари 5
16 Центрирания 31
1 Засади 1
5 Точни удари 3
12 Тъчове 19
8 Неточни удари 6
12 Удари от вратата 11
39 Притежание на топката % 61
2 Жълти картони 3
4 Блокирани удари 0
2 Смени 3
4 Контра атаки 0
6 Извършени фалове 16
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Самюел Юмтити
51'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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