Ракитич: Стана ли световен шампион, си правя татуировка на челото

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Ракитич: Стана ли световен шампион, си правя татуировка на челото13 юли 2018 | 19:00 - Обновена
|Титуляри
|Даниел Субашич
|23
|1
|Джордан Пикфорд
|Шиме Вршалко
|2
|2
|Кайл Уокър
|Деян Ловрен
|6
|5
|Джон Стоунс
|Дамгой Вида
|21
|6
|Хари Магуайър
|Иван Стринич
|3
|12
|Кийрън Трипиер
|Мачело Брожович
|11
|7
|Джеси Лингард
|Иван Ракитич
|7
|8
|Джордан Хендерсън
|Анте Ребич
|18
|20
|Деле Али
|Лука Модрич
|10
|18
|Ашли Йънг
|Иван Перишич
|4
|10
|Рахийм Стърлинг
|Марио Манджукич
|17
|9
|Хари Кейн
|Резерви
|Андрей Крамарич
|9
|4
|Ерик Дайър
|Ведран Чорлука
|5
|19
|Маркъс Рашфорд
|Йосип Пиварич
|22
|3
|Дани Роуз
|Милан Бадел
|19
|11
|Джейми Варди
|Лука Модричизлиза
|119'
|Милан Баделвлиза
|Марио Манджукичизлиза
|115'
|Ведран Чорлукавлиза
|112'
|Кайл Уокъризлиза
|Джейми Вардивлиза
|Марио Манджукичгол
|109'
|Анте Ребичизлиза
|101'
|Андрей Крамаричвлиза
|97'
|Джордан Хендерсънизлиза
|Ерик Дайървлиза
|Анте Ребичжълт картон
|96'
|Иван Стриничизлиза
|95'
|Йосип Пиваричвлиза
|91'
|Ашли Йънгизлиза
|Дани Роузвлиза
|74'
|Рахийм Стърлингизлиза
|Маркъс Рашфордвлиза
|Иван Перишичгол
|68'
|54'
|Кайл Уокържълт картон
|Марио Манджукичжълт картон
|48'
|5'
|Кийрън Трипиергол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 21263
(Гост) 1
отговор
Помня преди години, когато Барса го купиха от Севиля, как мнозина се съмнява, че има качествата да играе там. Дори ако не се лъже, даже големия Кройф беше казал, че Барса преди са купували звезди, а сега се задоволяват с играч като Ракитич. Сигурно е първия случай в който да не бях съгласен с Кройф. Ракитич беше уникален в Севиля, а мисля сега вече едва ли някой се съмнява в него... Рейтинг: 23 2
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