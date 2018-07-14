Страхотни коефициенти за победа на Франция и Хърватия

Тази неделя в 18:00 часа на стадион "Лужники" в Москва целият свят ще гледа мача на годината между Франция Хърватия . "Петлите" или "шахматистите" ще бъдат новият световен шампион на футбол. Селекцията на Дидие Дешан беше един от основните фаворити за световната купа, като безапелационно стигна до финала. Цяла Франция мечтае за втори триумф на Мондиал, след като през 1998 година селекционерът Дешан и Зинедин Зидан вдигнаха купата над главите си в Париж.Французите победиха Австралия ) и Перу ) в групите, където затвърдиха първата позиция с равенство 0:0 срещу Дания . Във фазата на елиминациите Франция започна да изглежда още по-силен, по-подреден и можеш отбор, който освен това мина през много по-трудния поток в посока финала.

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Най-приятната изненада на Мондиала безспорно са "шахматистите", които водени от Лука Модрич вече подобриха най-доброто постижение в историята на балканците.

Във фазата на елиминациите, късметът също беше в доста моменти с Хърватия, но определено хърватите имаха повече класа от съперниците, които срещнаха по пътя на финала.

@@@ Първо надвиха Дания 2:2 6:5). Така Хърватия стана вторият отбор в историята след Аржентина на Мондиал`90, които печели два пъти на дузпи в един турнир. Първо надвиха Дания (1:1, 4:3 ) в драматичен осминафинал след дузпи, а няколко дни по-късно стигнаха до полуфинал отново след продължение и дузпи срещу домакина Русия ). Така Хърватия стана вторият отбор в историята след Аржентина на Мондиал`90, които печели два пъти на дузпи в един турнир.

2:1, а също така и стана първият тим, който играе три пъти продължение и печели по пътя до финала на едно световно първенство. На последното стъпало преди финала Хърватия изигра най-силния си мач в елиминациите, като обърна Англия с, а също така и стана първият тим, който играе три пъти продължение и печели по пътя до финала на едно световно първенство.