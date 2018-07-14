БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Страхотни коефициенти за победа на Франция и Хърватия

14 юли 2018 | 10:15 - Обновена
Страхотни коефициенти за победа на Франция и Хърватия
Тази неделя в 18:00 часа на стадион "Лужники" в Москва целият свят ще гледа мача на годината между Франция и Хърватия. "Петлите" или "шахматистите" ще бъдат новият световен шампион на футбол. Селекцията на Дидие Дешан беше един от основните фаворити за световната купа, като безапелационно стигна до финала. Цяла Франция мечтае за втори триумф на Мондиал, след като през 1998 година селекционерът Дешан и Зинедин Зидан вдигнаха купата над главите си в Париж.

Французите победиха Австралия (2:1) и Перу (1:0) в групите, където затвърдиха първата позиция с равенство 0:0 срещу Дания. Във фазата на елиминациите Франция започна да изглежда още по-силен, по-подреден и можеш отбор, който освен това мина през много по-трудния поток в посока финала.

Франция - Белгия 1:0@@@

На осминафинала в може би в най-хубавия мач на турнира победи с 4:3 Аржентина на Лионел Меси. Последва успех с 2:0 над Уругвай в четвъртфинала, а на полуфинала надви много талантливата селекция на Белгия с 1:0.

Франция - Белгия 1:0@@@

Поредната специална оферта на един от водещите букмейкъри Betfair е свързана именно с двубоя Франция - Хърватия. Предложението е многократно увеличен коефициент за успех на момчетата на Дешан в редовното време. Котировката за победа на "петлите" е 50.00. Всеки, който се регистрира в сайта на Betfair, ще има възможност да се възползва от тази ставка. Максималният залог, който може да бъде направен, е едно евро.
Най-приятната изненада на Мондиала безспорно са "шахматистите", които водени от Лука Модрич вече подобриха най-доброто постижение в историята на балканците.
Момчетата на Златко Далич спечелиха всичките си три мача в групата, като разбиха Аржентина на Меси с 3:0, дебютираха с 2:0 над Нигерия, а резервите на тима победиха Исландия с 2:1.
Във фазата на елиминациите, късметът също беше в доста моменти с Хърватия, но определено хърватите имаха повече класа от съперниците, които срещнаха по пътя на финала.

Хърватия - Англия@@@

Първо надвиха Дания (1:1, 4:3) в драматичен осминафинал след дузпи, а няколко дни по-късно стигнаха до полуфинал отново след продължение и дузпи срещу домакина Русия (2:2 6:5). Така Хърватия стана вторият отбор в историята след Аржентина на Мондиал`90, които печели два пъти на дузпи в един турнир.
На последното стъпало преди финала Хърватия изигра най-силния си мач в елиминациите, като обърна Англия с 2:1, а също така и стана първият тим, който играе три пъти продължение и печели по пътя до финала на едно световно първенство.

Хърватия - Англия@@@

Това е първи дебютен финал за Хърватия, която има да си връща на Франция за полуфинала през 1998 година, когато допусна обрат с 1:2.

Именно поради това от Betfair имат специална оферта за финала в полза на Хърватия. Успехът за тях в редовните 90 минути се котира с коефициент 80.00. Всеки, който се регистрира в сайта на Betfair, ще има възможност да се възползва от тази ставка. Максималният залог, който може да бъде направен, е едно евро.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
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