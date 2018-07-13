Саутгейт: Англия отбеляза голям напредък

Англия отбеляза голям напредък през последните осем месеца, това заяви на пресконференция селекционерът Гарет Саутгейт. Мачът за третото място между отборите на Англия и Белгия ще се проведе в Санкт Петербург на 14 юли от 17.00 ч.

"Имаме много талантлив и млад отбор. Ние ще продължим да прогресира както технически, така и тактически. През последните осем месеца, нашият отбор направи много силен напредък. Трябва да сега си помисля, как да станем още по-силни и да отстраним нашите слаби места. В началото на годината бяхме 14-15 в света, а сега сме сред четирите най-силни отбора, това е голяма крачка напред", заяви Герет Саутгейт.

Селекционерът коментира и шансовете за "Златната топка" на Килиан Мбапе и Лука Модрич : "И двамата показаха страхотна игра на Световното първенство в Русия. Аз лично съм доволен, че нашият Хари Кейн води в надпреварата при реализаторите. Аз не се интересувам от индивидуалните награди. Значението на футбола е в победата на отбора, а задачата на всеки играч е да направи всичко възможно да помогне на отбора си да спечели".

"Мачът за третото място ще бъде труден психологически за нас, защото бяхме на 20 минути от финал. Имаме страхотни играчи и обичам да работя с тях. Всички момчета имат желание да завършат турнира с положителна нота, победа. Духът на всички момчета е висок и всеки иска да играе в предстоящия мач. Възможни са няколко промени. На първо място, нека да разгледаме физическото състояние на играчите. Имаме шанс да спечелим медал и това постижение преди това беше покорено от Англия само веднъж", каза още Саутгейт.