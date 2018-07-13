БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Саутгейт: Англия отбеляза голям напредък

13 юли 2018 | 17:50 - Обновена
Англия отбеляза голям напредък през последните осем месеца, това заяви на пресконференция селекционерът Гарет Саутгейт. Мачът за третото място между отборите на Англия и Белгия ще се проведе в Санкт Петербург на 14 юли от 17.00 ч.
"Имаме много талантлив и млад отбор. Ние ще продължим да прогресира както технически, така и тактически. През последните осем месеца, нашият отбор направи много силен напредък. Трябва да сега си помисля, как да станем още по-силни и да отстраним нашите слаби места. В началото на годината бяхме 14-15 в света, а сега сме сред четирите най-силни отбора, това е голяма крачка напред", заяви Герет Саутгейт.
Селекционерът коментира и шансовете за "Златната топка" на Килиан Мбапе и Лука Модрич: "И двамата показаха страхотна игра на Световното първенство в Русия. Аз лично съм доволен, че нашият Хари Кейн води в надпреварата при реализаторите. Аз не се интересувам от индивидуалните награди. Значението на футбола е в победата на отбора, а задачата на всеки играч е да направи всичко възможно да помогне на отбора си да спечели".
"Мачът за третото място ще бъде труден психологически за нас, защото бяхме на 20 минути от финал. Имаме страхотни играчи и обичам да работя с тях. Всички момчета имат желание да завършат турнира с положителна нота, победа. Духът на всички момчета е висок и всеки иска да играе в предстоящия мач. Възможни са няколко промени. На първо място, нека да разгледаме физическото състояние на играчите. Имаме шанс да спечелим медал и това постижение преди това беше покорено от Англия само веднъж", каза още Саутгейт.
Мондиал 2018
bronze кръг, събота 14 юли
Белгия
17:00предстои
Англия
Betfair UK Sportsbook
2.29 3.7 3.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.29 3.7 3.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Белгия Англия
  • Франция Хърватия

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