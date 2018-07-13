БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

На този ден Германия взе четвърта световна титла

13 юли 2018 | 16:37
На този ден Германия взе четвърта световна титла
На този ден, 13 юли, 2014 година в Рио де Жанейро Германия стана световен шампион за четвърти път в своята история. Финалът на "Маракана" срещу Аржентина беше спечелен с 1:0 след продължение.
Единственото попадение бе дело на резервата Марио Гьотце в 113-ата минута. Това носи безкрайна радост на германците, които изравняват Италия по титли, и също толкова мъка за Лионел Меси и всички останали от състава на "гаучосите", които загубиха трети финал в своята история и останаха със сребърните медали.
Интересното е, че това е рекорден трети финал между тези два отбора след Мондиал`86 и Мондиал`90, като Бундестима има предимство с 2:1 победи.

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Мондиал 2018
2 кръг, събота 23 юни
Германия
2:1краен резулат
Швеция
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Шимон Марчиняк
1
17
16
11
13
8
21
18
23
9
20
1
4
3
6
2
8
7
21
10
11
22
Йоахим Льов
Яне Андерсон
4-2-3-1
4-4-2
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Робин Олсен1 Робин Олсен
Джошуа Кимих Джошуа Кимих18 Микаел Лустиг2 Микаел Лустиг
Жером Боатенг Жером Боатенг17 Виктор Линдельоф3 Виктор Линдельоф
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер16 Андреас Гранквист4 Андреас Гранквист
Йонас Хектор Йонас Хектор3 Лудвиг Аугустинсон6 Лудвиг Аугустинсон
Себастиан Руди Себастиан Руди19 Виктор Клаесон17 Виктор Клаесон
Тони Кроос Тони Кроос8 Себастиан Ларсон7 Себастиан Ларсон
Томас Мюлер Томас Мюлер13 Албин Екдал8 Албин Екдал
Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер7 Емил Форшбери10 Емил Форшбери
Марко Ройс Марко Ройс11 Маркус Берг9 Маркус Берг
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Ола Тойвонен20 Ола Тойвонен
Резерви
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган21 Джон Гуидети11 Джон Гуидети
Марио Гомес Марио Гомес23 Исаак Телин22 Исаак Телин
Юлиан Брант Юлиан Брант20 Джими Дурмаз21 Джими Дурмаз
Тони Кроосгол Тони Кроос  90' Маркус Берг  Маркус Бергизлиза
Исаак Телин  Исаак Телинвлиза
Себастиан Ларсон  Себастиан Ларсонжълт картон
Йонас Хекторизлиза Йонас Хектор  87'
Юлиан Брантвлиза Юлиан Брант 
Жером Боатенгчервен картон Жером Боатенг  82'
78' Ола Тойвонен  Ола Тойвоненизлиза
Джон Гуидети  Джон Гуидетивлиза
74' Виктор Клаесон  Виктор Клаесонизлиза
Джими Дурмаз  Джими Дурмазвлиза
Жером Боатенгжълт картон Жером Боатенг  71'
52' Албин Екдал  Албин Екдалжълт картон
Марко Ройсгол Марко Ройс  48'
Юлиан Дракслеризлиза Юлиан Дракслер  46'
Марио Гомесвлиза Марио Гомес 
32' Ола Тойвонен  Ола Тойвоненгол
Себастиан Рудиизлиза Себастиан Руди  31'
Илкай Гюндоганвлиза Илкай Гюндоган 
2 Голове 1
8 Ъглови удари 3
49 Центрирания 15
5 Засади 2
6 Точни удари 6
22 Тъчове 15
6 Неточни удари 0
2 Удари от вратата 14
72 Притежание на топката % 28
1 Жълти картони 2
3 Блокирани удари 1
3 Смени 3
2 Контра атаки 5
12 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
32'
0:1
Ола Тойвонен
1:1
Марко Ройс
48'
 
Жером Боатенг
82'
 
2:1
Тони Кроос
90'
 
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Белгия Англия
  • Франция Хърватия

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