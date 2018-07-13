Гризман не се интересува от "Златната топка"

Нападателят Антоан Гризман не се интересува от евентуалното спечелване на "Златната топка" за най-добър футболист на Мондиал 2018, а желае да помогне на Франция да стане световен шампион. "Това не ме интересува. Искам да станем световни шампиони", категоричен е френският национал.

Очаква се носителят на "Златната топка" да бъде определен след финала между Франция и Хърватия в Москва в неделя. Гризман е сред номинираните за отличието. Преди четири години Лионел Меси беше избран за най-добър на Мондиал 2014, въпреки че Германия победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала.