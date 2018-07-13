Модрич: Бих заменил и 4-те трофея в ШЛ за Световната купа

Една от големите звезди на Хърватия Лука Модрич призна, че би заменил четирите си трофея в Шампионската лига с Реал Мадрид за световната титла. “Шахматистите” се класираха на финала на Мондиал 2018 в неделя, когато ще се изправят срещу Франция на стадион “Лужники” в Москва.

“Бих заменил всичките си 4 трофея в Шампионската лига за Световната купа”, заяви Модрич, цитиран от Goal.com. “Каквото и да се случи във финала, това е най-великата история за успех в хърватския спорт, но ние искаме да сме шампионите. Всички сме изпълнени с увереност, отбор с характер сме и имаме всичко необходимо, за да бъдем световни шампиони”, каза още капитанът на хърватите.

“Когато пристигнахме в Русия , бяхме доста скромни, не сме се изхвърляли с изказвания. Целта беше да преодолеем груповата фаза. Усещах вяра, каквато не съм чувствал никога преди, не е случайно, че стигнахме до финала”, добави 32-годишният халф.

Полузащитникът на Реал Мадрид сподели още, че помни полуфиналния мач между Франция и Хърватия на Мондиал’98, когато “петлите” надвиха Давор Шукер и компания с 2:1 след две попадения на защитника Лилиан Тюрам.

“Помня Тюрам. Спомням си колко тъжен бях. Нека просто кажем, че сега ще поправим това. Няма да казвам нищо повече, но Хърватия трябваше да бъде на финала”, завърши Модрич.