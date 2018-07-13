БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ФА ще плати бонус на Саутгейт и ще му предложи нов договор

13 юли 2018 | 12:33 - Обновена
ФА ще отправи оферта за нов договор към мениджъра Гарет Саутгейт, който да го задържи начело на “трите лъва” до Световното първенство в Катар през 2022-а година. Новият контракт на мениджъра ще удвои заплатата му на 5 милиона паунда. Във ФА са впечатлени от доброто представяне на Англия в Русия, особено след като за разлика от друг път, очакванията към “трите лъва” не бяха особено големи. Саутгейт ще получи 350 хиляди паунда бонус за това, че успя да достигне до полуфинал на Мондиал 2018. Сегашният му договор е до края на Европейското първенство през 2020-а година.
Мондиал 2018
bronze кръг, събота 14 юли
Белгия
17:00предстои
Англия
Betfair UK Sportsbook
2.29 3.6 3.2
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.29 3.6 3.2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Георги Коев
Редактор отдел "Спорт" и "Футбол"		 Прочетена 4342

Добави коментар ›› Коментари (1)

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Николай
(Гост) 1
отговор
13 юли 2018 | 13:23

Това световно беше достатъчно странно, че тези смешници да стигнал толкова напред. Още след две години нещата ще си дойдат на мястото. Рейтинг: 11 1

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играч на мача
  • Белгия Англия
  • Франция Хърватия

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