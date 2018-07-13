БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Девет причини за победа на Франция срещу Хърватия

13 юли 2018 | 11:42 - Обновена
Френският вестник "Екип" дава девет причини защо Франция ще спечели световната титла. В неделя "петлите" излизат срещу Хърватия в мача за трофея на Мондиал 2018. През 1998 година французите станаха световни шампиони на домашното си първенство. Една от причините за "Екип" е, че преди 20 години германецът Михаел Шумахер спечели състезанието от Формула 1 за Гран При на Великобритания на 12 юли, когато беше финалът на Мондиал 98 между Франция и Бразилия. На 8 юли 2018 година германецът Себастиан Фетел триумфира на пистата "Силвърстоун" в състезанието за Голямата награда на Великобритания. Вестник Екип пише още, че във френския национален отбор през 1998 и през 2018 година има по един играч с договор с Байерн Мюнхен.
Преди 20 години това беше Бишенте Лизаразу, а сега е Корентен Толисо. Преди две десетилетия Реал Мадрид стана клубен шампион на Европа, а преди няколко месеца отново "белите" стъпиха на европейския връх за рекорден 13-ти път в историята. Единственият факт в полза на Хърватия е, че през 20 години има нов световен шампион по футбол. През 1958 година Бразилия печели първата от общо петте си световни титли. През 1978 година Аржентина става световен шампион за първи път, а 20 години след това именно Франция триумфира за дебютен път като най-силен отбор на планетата. Ако се следва тази логика, значи хърватите трябва да станат световни шампиони за първи път в историята.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Белгия Англия
  • Франция Хърватия

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