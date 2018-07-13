БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ман Юнайтед приготви 50 милиона за един от английските национали

13 юли 2018 | 11:14 - Обновена
Манчестър Юнайтед е насочил сериозните си усилия към привличането на Хари Магуайър от Лестър, съобщава на днешните си страници “Дейли Мейл”. Английският национал изнесе отличен сезон, което му спечели място в английския състав на Световното първенство, където отново впечатли с изявите си. От “Олд Трафорд” ще отправят оферта на стойност от 50 милиона паунда, която вероятно ще бъде приета от тайландските собственици на “лисиците”.
Защитникът бе привлечен само преди година за 17 милиона паунда от Хъл Сити. Силните му изяви извадиха от състава двамата централни защитници на Манчестър Юнайтед Фил Джоунс и Крис Смоулинг, което при осъществяване на този трансфер, най-вероятно ще се случи и при “червените дяволи”. Жозе Моуриньо е поставил привличането на централен защитник сред приоритетите си за това трансферно лято, като най-отгоре в списъка се смяташе, че е Тоби Алдервейрелд, но преговорите с Тотнъм удариха на камък, след като “шпорите” твърдо са заявили, че искат като част от сделката да бъде включен Антони Марсиал.
Мондиал 2018
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Белгия
17:00предстои
Англия
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2.29 3.6 3.2
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.29 3.6 3.2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Георги Коев
Редактор отдел "Спорт" и "Футбол"		 Прочетена 19909

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играч на мача
  • Белгия Англия
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