БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Радостта предизвика земетресения в Хърватия

12 юли 2018 | 17:33 - Обновена
Радостта на всички в Хърватия покрай подвига срещу Англия от сряда вечер е предизвикала две леки земетрсения, отчетоха от тамошния Институт по Геофизика, Геодезия и География. По-високите от нормални нива са били засечени в 22:20 и 22:37 часа местно време. Това съвпада с времето на гола на Марио Манджукич за 2:1 и с последния съдийски сигнал, когато феновете са подскочили най-силно от щастие.

Подобен изкуствен трус имаше и в Мексико при попадението за 1:0 в двубоя срещу Германия в груповата фаза на Световното първенство.

В Хърватия си пожелават още по-сериозни земетръси в неделя, когато е финалът срещу Франция.
Мондиал 2018
1/2 кръг, сряда 11 юли
Хърватия
2:1краен резулат
Англия
Стадион: Лужники
Съдия: Джунейт Чакър
23
5
6
2
21
7
4
19
11
22
9
1
3
5
12
6
7
4
20
9
11
19
Златко Далич
Гарет Саутгейт
4-2-3-1
3-5-2
Титуляри
Даниел Субашич Даниел Субашич23 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Шиме Вршалко Шиме Вршалко2 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Деян Ловрен Деян Ловрен6 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Дамгой Вида Дамгой Вида21 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Иван Стринич Иван Стринич3 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Мачело Брожович Мачело Брожович11 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Иван Ракитич Иван Ракитич7 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Анте Ребич Анте Ребич18 Деле Али20 Деле Али
Лука Модрич Лука Модрич10 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Иван Перишич Иван Перишич4 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Марио Манджукич Марио Манджукич17 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Андрей Крамарич Андрей Крамарич9 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Ведран Чорлука Ведран Чорлука5 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Йосип Пиварич Йосип Пиварич22 Дани Роуз3 Дани Роуз
Милан Бадель Милан Бадель19 Джейми Варди11 Джейми Варди
Лука Модричизлиза Лука Модрич  119'
Милан Бадельвлиза Милан Бадель 
Марио Манджукичизлиза Марио Манджукич  115'
Ведран Чорлукавлиза Ведран Чорлука 
112' Кайл Уокър  Кайл Уокъризлиза
Джейми Варди  Джейми Вардивлиза
Марио Манджукичгол Марио Манджукич  109'
Анте Ребичизлиза Анте Ребич  101'
Андрей Крамаричвлиза Андрей Крамарич 
97' Джордан Хендерсън  Джордан Хендерсънизлиза
Ерик Дайър  Ерик Дайървлиза
Анте Ребичжълт картон Анте Ребич  96'
Иван Стриничизлиза Иван Стринич  95'
Йосип Пиваричвлиза Йосип Пиварич 
91' Ашли Йънг  Ашли Йънгизлиза
Дани Роуз  Дани Роузвлиза
74' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
Иван Перишичгол Иван Перишич  68'
54' Кайл Уокър  Кайл Уокържълт картон
Марио Манджукичжълт картон Марио Манджукич  48'
5' Кийрън Трипиер  Кийрън Трипиергол
2 Голове 1
8 Ъглови удари 4
52 Центрирания 22
1 Засади 3
7 Точни удари 2
31 Тъчове 39
11 Неточни удари 8
11 Удари от вратата 13
54 Притежание на топката % 46
2 Жълти картони 1
4 Блокирани удари 1
4 Смени 4
23 Извършени фалове 14
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
5'
0:1
Кийрън Трипиер
1:1
Иван Перишич
68'
 
2:1
Марио Манджукич
109'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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