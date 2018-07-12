Кайл Уолкър: Англичаните обикнаха отново националния отбор

Английските национали не спечелиха купата и не я върнаха в родината на футбола, но са доволни и от факта, че феновете отново обикнаха националния си тим и го подкрепяха безрезервно дори и след загубата срещу Хърватия, твърди Кайл Уокър.

"Не сме доволни, но трябва да приемем загубата. На този турнир показахме характер и воля, с което сплотихме нацията. Английските фенове отново обикнаха националния отбор", каза той.

Англичаните бяха критикувани за представянето си на последните големи турнири и най-вече на европейското първенство през 2016-а, когато бяха елиминирани от Исландия. Уокър заяви, че чувството за реабилитиране е най-важното нещо, което англичаните извлякоха от Русия.

"Няма нищо по хубаво от това, когато хората те зачеркнат, ти да облечеш фланелката и да ги опровергаеш. Но ние не го правим само за тях, а и за нас самите. Да представяш собствената си страна е чест, която всички наши играчи споделят. Виждаме емоциите по лицата на хората, когато гледат Англия на полуфинал на световно първенство, а по-хубаво от това няма", продължи защитникът на отбора.

"Винаги сме имали цели и често сме ги постигали, но този път искахме купата и нищо друго. Когато си на полуфинал, вече можеш да я усетиш, по един или друг начин. А когато Трипс (Трипиър) вкара гола, усещането бе сякаш пътят ни е предначертан. Сякаш ще направим нещо наистина специално", каза още той.

"Играх срещу Исландия преди две години и чувството беше много по-различно. И сега загубихме, но хората скандираха имената на футболистите и на селекционера. Те ни подкрепяха безрезервно. Това се промени и ние си го заслужихме. Футболът отново обедини нацията. Хората ходят по барове и празнуват, а това е идеята на играта", добави Уокър.

"Стана хубав турнир. Ние обичаме да играем, а феновете обичат да гледат. Жалко, че не се връщаме с купата, но се надявам някога и това да се случи", завърши той.