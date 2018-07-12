Премиерът на Хърватия: Това е най-добрата реклама за нас

Заради успеха по време на заседанието си днес всички членове на хърватското правителство бяха облечени с екипите на националния отбор.

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович поздрави футболистите от националния отбор за класирането за финала на Световното първенство. То стана факт след победа с 2:1 над Англия."Това, което се случи вчера в Москва, е най-добрата реклама за страната на глобално ниво. Това е успех за една малка страна с голямо сърце", заяви министър-председателят в началото на правителственото заседание.