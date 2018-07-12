БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Тези два клуба имат представители на 10-и пореден финал на Мондиал

12 юли 2018 | 14:27
Франция ще се изправи срещу Хърватия на финала на Световното първенство на 15 юли от 18:00 часа на стадион “Лужники” в Москва. Любопитното е, че два европейски гранда отново ще имат свой представител в най-големия мач във футбола, и то за 10-и пореден път.

От Мондиал 1982 година насам неизменно на финалите на световни първенства се подвизават футболисти на Байерн (Мюнхен) и Интер. На този финал баварците ще бъдат представяни от Корентен Толисо (Франция), а “нерадзурите” от Иван Перишич и Марсело Брозович (Хърватия).

Интер изостава по брой футболисти на световни финали (19 на 30), но пък единствен в този период е излъчвал свои играчи и в двата отбора, оспорващи си титлата - Роналдо за Бразилия и Юри Джоркаеф за Франция през 1998-ма.

Играчите на Байерн на последните 10 световни финала: Паул Брайтнер, Волфганг Дремлер, Карл-Хайнц Румениге (1982), Норберт Едер, Лотар Матеус, Клаус Аугенталер, Дитер Хьонес (1986), Щефан Ройтер, Юрген Колер, Клаус Аугенталер, Раймонд Ауман, Ханс Пфлюглер, Олаф Тон (1990), Жоржиньо (за Бразилия, 1994), Бишенте Лизаразу (за Франция, 1998), Оливер Кан, Томас Линке, Карстен Янкер, Йенс Йеремис (2002), Вили Саньол (за Франция, 2006), Марк ван Бомел, Ариен Робен (за Холандия, 2010), Мануел Нойер, Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер, Филип Лаам, Тони Кроос, Марио Гьотце, Джером Боатен (2014), Корентен Толисо (за Франция, 2018)

Играчите на Интер на последните 10 световни финала: Джанпиеро Марини, Иван Бордон, Габриеле Ориали, Алесандро Алтобели (1982), Карл-Хайнц Румениге (за Германия, 1986), Лотар Матеус, Андреас Бреме, Юрген Клинсман (за Германия, 1990), Никола Берти (1994), Роналдо, Юри Джоркаеф (за Бразилия и Франция, 1998), Роналдо (за Бразилия, 2002), Марко Матераци (2006), Уесли Снайдер (за Холандия, 2010), Уго Кампаняро, Родриго Паласио, Рикардо Алварес (за Аржентина, 2014), Иван Перишич, Марсело Брозович (за Хърватия, 2018)

Мондиал 2018
1/2 кръг, сряда 11 юли
Хърватия
2:1краен резулат
Англия
Стадион: Лужники
Съдия: Джунейт Чакър
23
5
6
2
21
7
4
19
11
22
9
1
3
5
12
6
7
4
20
9
11
19
Златко Далич
Гарет Саутгейт
4-2-3-1
3-5-2
Титуляри
Даниел Субашич Даниел Субашич23 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Шиме Вршалко Шиме Вршалко2 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Деян Ловрен Деян Ловрен6 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Дамгой Вида Дамгой Вида21 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Иван Стринич Иван Стринич3 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Мачело Брожович Мачело Брожович11 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Иван Ракитич Иван Ракитич7 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Анте Ребич Анте Ребич18 Деле Али20 Деле Али
Лука Модрич Лука Модрич10 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Иван Перишич Иван Перишич4 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Марио Манджукич Марио Манджукич17 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Андрей Крамарич Андрей Крамарич9 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Ведран Чорлука Ведран Чорлука5 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Йосип Пиварич Йосип Пиварич22 Дани Роуз3 Дани Роуз
Милан Бадель Милан Бадель19 Джейми Варди11 Джейми Варди
Лука Модричизлиза Лука Модрич  119'
Милан Бадельвлиза Милан Бадель 
Марио Манджукичизлиза Марио Манджукич  115'
Ведран Чорлукавлиза Ведран Чорлука 
112' Кайл Уокър  Кайл Уокъризлиза
Джейми Варди  Джейми Вардивлиза
Марио Манджукичгол Марио Манджукич  109'
Анте Ребичизлиза Анте Ребич  101'
Андрей Крамаричвлиза Андрей Крамарич 
97' Джордан Хендерсън  Джордан Хендерсънизлиза
Ерик Дайър  Ерик Дайървлиза
Анте Ребичжълт картон Анте Ребич  96'
Иван Стриничизлиза Иван Стринич  95'
Йосип Пиваричвлиза Йосип Пиварич 
91' Ашли Йънг  Ашли Йънгизлиза
Дани Роуз  Дани Роузвлиза
74' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
Иван Перишичгол Иван Перишич  68'
54' Кайл Уокър  Кайл Уокържълт картон
Марио Манджукичжълт картон Марио Манджукич  48'
5' Кийрън Трипиер  Кийрън Трипиергол
2 Голове 1
8 Ъглови удари 4
52 Центрирания 22
1 Засади 3
7 Точни удари 2
31 Тъчове 39
11 Неточни удари 8
11 Удари от вратата 13
54 Притежание на топката % 46
2 Жълти картони 1
4 Блокирани удари 1
4 Смени 4
23 Извършени фалове 14
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
5'
0:1
Кийрън Трипиер
1:1
Иван Перишич
68'
 
2:1
Марио Манджукич
109'
 
Снимка: ©Getty Images

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ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ
Редактор отдел "Спорт"		 Прочетена 17718

Добави коментар ›› Коментари (2)

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хсхсх
(Гост) 2
отговор
12 юли 2018 | 15:54

само Челси кой беха тея интер Рейтинг: 2 5

Анонимен
(Гост) 1
отговор
12 юли 2018 | 14:40

Това наистина са грандовете не Челси и Тотнъм Рейтинг: 15 2

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