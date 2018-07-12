БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Фекир убеди шефовете на Лион да подновят преговорите с Ливърпул

12 юли 2018 | 12:52 - Обновена
Фекир убеди шефовете на Лион да подновят преговорите с Ливърпул
Звездата на Лион Набил Фекир е заявил ясно пред клубното ръководство, че все още иска да премине в Ливърпул и е убедил президентът Жан-Мишел Олас да поднови преговорите с мърсисайдци. Според "Мирър" Фекир, който по всяка вероятност ще запише минути на финала на Световното първенство срещу Хърватия, се е срещнал два пъти с Олас по време на Мондиала, като втората от тези срещи е била след полуфинала срещу Белгия.

По думите на президента именно той е прекратил разговорите с Ливърпул, въпреки че двата клуба се бяха споразумели за трансфер на стойност 53 милиона паунда. Олас обаче се е ядосал от факта, че мърсисайдци много са се забавили с финализирането на сделката. Истината според "Мирър" е, че от "Анфийлд" са се разколебали заради проблеми с коляното на Фекир, които са се появили по време на прегледите и са били потвърдени, след като е било потърсено второ мнение от специалист. Английското издание твърди, че Ливърпул няма да  се завърне за преговори при същите условия, но до трансфер може да се стигне, ако Олас промени някои условия и намали трансферната сума. A
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
18:00предстои
Хърватия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 6037

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играч на мача
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