Хари Кейн: В такива мачове всичко се решава от детайлите

Капитанът на Англия Хари Кейн даде мнението си за загубата от Хърватия, сложила край на надеждите на "трите лъва" да достигнат финала на световно първенство за пръв път след пауза от 42 години.

"Бяхме сигурни, че можем да победим. Доминирахме до почивката, а след това искахме да продължим по същия начин. Не се получи и хърватите ни подлложиха на натиск. Въпреки това, създадохме положения, които не реализирахме. Истината обаче е, че през втората част съперникът ни игра по-добре от нас", заяви Кейн.

It hurts a lot. It will hurt for a while. We can be proud and we'll be back. Thanks for all your support. #ThreeLions #ENG #WorldCup pic.twitter.com/mJKOWtAOlK