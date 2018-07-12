Ракитич: Всички очакваха ние да сме уморени, а през второто полувреме англичаните не можеха да тичат

Срещу Дания и Русия Иван Ракитич отбеляза победните дузпи, но срещу Англия не му се наложи да го прави, защото Марио Манджукич донесе успеха с гол в продълженията и прати балканската страна на исторически финал на световно първенство.

"Неповторима и незабравима нощ! Заслужихме победата, защото положихме много усилия. Когато Англия поведе, започнахме да се стараем още повече. До края играхме невероятно", заяви щастливият Ракитич.

Idemo u finaleeeee, samo hrvatskaaa..!!!

We are in the final !!! Yeeeesssss!!!! This is amazing !!! #WorldCup

¡Estamos en la final del Mundial ! ¡Increíble poder vivir esto ! #Rusia2018 #iznadsvihhrvatska pic.twitter.com/KNBZqTjHOb — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 11 юли 2018 г.

"Не сме уморени, имаме още много сили, които сме запазили за финала. Беше удивително как физически силен отбор като Англия не можеше да тича след средата на второто полувреме, а ние летяхме по терена. Това ни даде още повече кураж и морални сили, за да стигнем до победата", обясни халфът на Барселона.

"Финалите се играят с една единствена цел - да ги спечелиш. Ще дадем абсолютно всичко, на което сме способни, за да победим Франция", обеща Ракитич.





