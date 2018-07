Ракитич: Всички очакваха ние да сме уморени, а през второто полувреме англичаните не можеха да тичат

Срещу Дания и Русия Иван Ракитич отбеляза победните дузпи, но срещу Англия не му се наложи да го прави, защото Марио Манджукич донесе успеха с гол в продълженията и прати балканската страна на исторически финал на световно първенство.

"Неповторима и незабравима нощ! Заслужихме победата, защото положихме много усилия. Когато Англия поведе, започнахме да се стараем още повече. До края играхме невероятно", заяви щастливият Ракитич.

Idemo u finaleeeee, samo hrvatskaaa..!!!

We are in the final !!! Yeeeesssss!!!! This is amazing !!! #WorldCup

¡Estamos en la final del Mundial ! ¡Increíble poder vivir esto ! #Rusia2018 #iznadsvihhrvatska pic.twitter.com/KNBZqTjHOb