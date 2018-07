Перишич: Нямаме какво да губим във финала

Всички в Хърватия очакваха Иван Перишич да изиграе своя голям мач на световните финали и крилото "избухна" на полуфинала срещу Англия, като имаше огромен принос за историческата победа с 2:1. След триумфа Перишич разкри, че майка му е била предвидила, че хърватите ще стигнат до последния мач и ще се изправят срещу Франция.

"Шапки долу пред всички мои съотборници и пред феновете. Показахме характер. Отново, както срещу Дания и Русия, първи получихме гол, но реагирахме като отбор", заяви Перишич, който вкара изравнителното попадение за тима на Златко Далич, а малко по-късно уцели и гредата.

#CROENG // #WorldCup @Budweiser #ManoftheMatch Ivan Perisic speaks after helping @HNS_CFF to the #WorldCupFinal!



Can #CRO lift the trophy on Sunday? pic.twitter.com/HivNulcyVM