Перишич: Нямаме какво да губим във финала

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Перишич: Нямаме какво да губим във финала12 юли 2018 | 05:40 - Обновена
Всички в Хърватия очакваха Иван Перишич да изиграе своя голям мач на световните финали и крилото "избухна" на полуфинала срещу Англия, като имаше огромен принос за историческата победа с 2:1. След триумфа Перишич разкри, че майка му е била предвидила, че хърватите ще стигнат до последния мач и ще се изправят срещу Франция.
"Шапки долу пред всички мои съотборници и пред феновете. Показахме характер. Отново, както срещу Дания и Русия, първи получихме гол, но реагирахме като отбор", заяви Перишич, който вкара изравнителното попадение за тима на Златко Далич, а малко по-късно уцели и гредата.
#CROENG // #WorldCup @Budweiser #ManoftheMatch Ivan Perisic speaks after helping @HNS_CFF to the #WorldCupFinal!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 11 юли 2018 г.
Can #CRO lift the trophy on Sunday? pic.twitter.com/HivNulcyVM
"Влязохме малко колебливо в мача, но през второто полувреме доминирахме. Вратарят на Англия беше невероятен, но накрая заслужено победихме", продължи крилото на Интер.
"Нямаме какво да губим срещи Франция. Вече нямаме търпение за финала. Остават три дни, в които ще се подготвим по най-добрия начин. Всички се сещаме за загубения полуфинал срещу французите през 1998 година. Сега са много силни, видяхте как защитата им не даде никакъв шанс на Белгия. Майка ми прогнозира финал Хърватия - Франция и позна. Да видим кой ще го спечели. Дано сме ние", каза още Перишич.
|Титуляри
|Даниел Субашич
|23
|1
|Джордан Пикфорд
|Шиме Вршалко
|2
|2
|Кайл Уокър
|Деян Ловрен
|6
|5
|Джон Стоунс
|Дамгой Вида
|21
|6
|Хари Магуайър
|Иван Стринич
|3
|12
|Кийрън Трипиер
|Мачело Брожович
|11
|7
|Джеси Лингард
|Иван Ракитич
|7
|8
|Джордан Хендерсън
|Анте Ребич
|18
|20
|Деле Али
|Лука Модрич
|10
|18
|Ашли Йънг
|Иван Перишич
|4
|10
|Рахийм Стърлинг
|Марио Манджукич
|17
|9
|Хари Кейн
|Резерви
|Андрей Крамарич
|9
|4
|Ерик Дайър
|Ведран Чорлука
|5
|19
|Маркъс Рашфорд
|Йосип Пиварич
|22
|3
|Дани Роуз
|Милан Бадель
|19
|11
|Джейми Варди
|Лука Модричизлиза
|119'
|Милан Бадельвлиза
|Марио Манджукичизлиза
|115'
|Ведран Чорлукавлиза
|112'
|Кайл Уокъризлиза
|Джейми Вардивлиза
|Марио Манджукичгол
|109'
|Анте Ребичизлиза
|101'
|Андрей Крамаричвлиза
|97'
|Джордан Хендерсънизлиза
|Ерик Дайървлиза
|Анте Ребичжълт картон
|96'
|Иван Стриничизлиза
|95'
|Йосип Пиваричвлиза
|91'
|Ашли Йънгизлиза
|Дани Роузвлиза
|74'
|Рахийм Стърлингизлиза
|Маркъс Рашфордвлиза
|Иван Перишичгол
|68'
|54'
|Кайл Уокържълт картон
|Марио Манджукичжълт картон
|48'
|5'
|Кийрън Трипиергол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 10222
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