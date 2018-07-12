Перишич: Нямаме какво да губим във финала

Всички в Хърватия очакваха Иван Перишич да изиграе своя голям мач на световните финали и крилото "избухна" на полуфинала срещу Англия, като имаше огромен принос за историческата победа с 2:1. След триумфа Перишич разкри, че майка му е била предвидила, че хърватите ще стигнат до последния мач и ще се изправят срещу Франция.

"Шапки долу пред всички мои съотборници и пред феновете. Показахме характер. Отново, както срещу Дания и Русия, първи получихме гол, но реагирахме като отбор", заяви Перишич, който вкара изравнителното попадение за тима на Златко Далич, а малко по-късно уцели и гредата.

"Влязохме малко колебливо в мача, но през второто полувреме доминирахме. Вратарят на Англия беше невероятен, но накрая заслужено победихме", продължи крилото на Интер.

"Нямаме какво да губим срещи Франция. Вече нямаме търпение за финала. Остават три дни, в които ще се подготвим по най-добрия начин. Всички се сещаме за загубения полуфинал срещу французите през 1998 година. Сега са много силни, видяхте как защитата им не даде никакъв шанс на Белгия. Майка ми прогнозира финал Хърватия - Франция и позна. Да видим кой ще го спечели. Дано сме ние", каза още Перишич.





