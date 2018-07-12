Героят Манджукич: Още не осъзнаваме какво сме направили

Марио Манджукич беше големият герой за Хърватия при историческата победа над Англия в полуфинала на Мондиал 2018. Нападателят отбеляза гола, с който "ватрените" се наложиха с 2:1 и извоюваха правото да спорят за световната титла. Техен съперник във финала ще е Франция.

Невероятно е! Говорихме си с останалите момчета и още не осъзнаваме какво сме направили. Това е чудо! Само много голям отбор може да постигне това, което сторихме ние. Бяхме изключително смели и играхме със сърце", заяви развълнуваният Манджукич.

"Цяла Хърватия празнува, радват се и много наши сънародници в чужбина. Доволен съм от себе си, старая се да съм полезен във всеки мач. Обичам важните двубои, в тях може да нямаш много положения, но когато ти се открие възможност, трябва да я използваш", сподели СуперМарио.

"Три пъти изоставахме в резултата след групите и три пъти намирахме начин да излезем победители. Борим се като лъвове, така ще е и във финала", обеща Манджукич.





