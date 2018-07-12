Модрич: Добре, че не се стигна до дузпи

Халфът на Хърватия Лука Модрич призна, че не е искал за трети пореден път на световното първенство съдбата на отбора да се решава от дузпи. Хърватите се класираха за големия финал след победа с 2:1 над Англия, а скъпоценния гол в продълженията вкара Марио Манджукич.

"Нашият отбор притежава невероятен характер. Заслужено сме на финала, защото играхме по-добре през второто полувреме и в продълженията. Слава богу, че не се стигна до дузпи", сподели Модрич.

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"Физически се чувствахме много добре. Финалът ще е още по-труден, защото срещу нас ще се изправи най-силният отбор на първенството", продължи футболистът на Реал Мадрид.

"Златната топка" Изобщо не мисля за това. Сега най-важното е какво ще направим във финала", добави Модрич.





